Томичей просят сообщать о водителях и кондукторах, работающих без масок

15 Май 2020 2020-05-15T09:57:06+03:00

И водители, и пассажиры теперь обязаны носить маски. Фото: из открытых источников

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- С 18 мая сотрудники «Центра организации и контроля пассажироперевозок» начнут в ежедневном режиме проверять соблюдение обязательного масочного режима водителями и кондукторами томского общественного транспорта - сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

До введения режима инспекторы Центра проведут на всех маршрутах разъяснительные беседы с водителями и кондукторами: вручат им памятки по профилактике распространения коронавируса, напомнят об административной и уголовной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

В частности, сегодня инспекторы работали на ул. Алтайской, где находится конечная остановка автобусных маршрутов №№ 26, 36 и 37.

- С понедельника, 18 мая, мы организуем массовые проверки соблюдения требований в общественном транспорте. Информация о выявленных нарушениях будет направлена в соответствующие контролирующие органы для принятия решения о привлечении нарушителей к ответственности. Водителей в случае нарушений ждет персональная ответственность. – подчеркнула руководитель ЦОиКП Ольга Свахина.

Нарушителей масочного режима могут привлечь к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), в соответствии с которой судом на граждан может быть наложен административный штраф до 30 000 рублей.

Центр организации и контроля пассажироперевозок просит томичей : при обнаружении случаев нарушения санитарных требований в салонах общественного транспорта сообщать в устной или письменной форме дату и время нарушения, номер маршрута и госномера автобуса на электронную почту: raspisanie@admin.tomsk.ru или по тел. 28-29-06.

ИСТОЧНИК KP.RU