2020-05-15T08:51:06+03:00
Происшествия

Градусник вместо инфракрасного термометра прислали мошенники томичке

Сумма ущерба составила более 3,5 тыс. рублей.
Алиса Селезнева
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Вмессто навороченного прибора томичка получила дещевый термометрВмессто навороченного прибора томичка получила дещевый термометрФото: из открытых источников
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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих женщине, 1968 года рождения.

- Потерпевшая на одном из интернет-сайтов заказала безконтактный инфракрасный термометр. После прибытия посылки в почтовое отделение, она оплатила более 3500 рублей. Однако после вскрытия обнаружила в коробке вместо заказанного товара, медицинский термометр. - сообщает пресс-служба УМВД.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Стражи порядка вновь обращают внимание граждан на необходимость быть бдительными при оплате товаров в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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