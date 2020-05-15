Градусник вместо инфракрасного термометра прислали мошенники томичке

15 Май 2020 2020-05-15T08:51:06+03:00

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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих женщине, 1968 года рождения.

- Потерпевшая на одном из интернет-сайтов заказала безконтактный инфракрасный термометр. После прибытия посылки в почтовое отделение, она оплатила более 3500 рублей. Однако после вскрытия обнаружила в коробке вместо заказанного товара, медицинский термометр. - сообщает пресс-служба УМВД.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Стражи порядка вновь обращают внимание граждан на необходимость быть бдительными при оплате товаров в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU