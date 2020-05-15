2020-05-15T08:33:51+03:00
Происшествия

КамАЗ сбил 18-летнего мотоциклиста в райцентре Томской области

ГИБДД устанавливает причины аварии
Алиса Селезнева
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фото:УМВД по Томской областифото:УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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ДТП произошло вчера днем, около 16 часов 25 минут в селе Александровское, на улице Мира, 68.

- По предварительной информации, 29-летний водитель грузовика не предоставил преимущества в движении двухколесному транспортному средству. С травмами 21-летний пассажир мотоцикла доставлен в больницу. Мотоциклом управлял 18-летний водитель, который также, как и пассажир, находился на транспортном средстве без мотошлема. - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона травмированы три участника дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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