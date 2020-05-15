На безопасные и качественные автодороги в Томске затратили 600 млн рублей

15 Май 2020 2020-05-15T06:53:52+03:00

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Финансирование по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томске составило в 2019 году 600 млн рублей. Об этом в своем ежегодном отчете на собрании городской Думы сообщил мэр Иван Кляйн. С учетом средств муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожной деятельности» за последние два года город направил на приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры более 1,5 млрд рублей.

В прошлом году одним из наиболее крупных объектов в областном центре стал Иркутский тракт, который обеспечивает транспортную связь с огромным жилым массивом. Также в нормативное состояние приведены улицы Б. Подгорная, Мичурина, Смирнова, Д. Бедного, Усова, Татарская, участок пр. Ленина от Лагерного сада до ул. Герцена. Всего в 2019-м в Томске отремонтировали 480 тыс. кв. метров дорог и почти 100 тыс. кв. метров тротуаров.

– В 2020 году мы продолжим движение на окраины и отремонтируем 11 дорожных объектов, большая часть которых также расположена в удалении от центра, – отметил Иван Кляйн. – Кроме того, продолжится установка дорожных знаков, светофорных объектов, монтаж пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП.

По словам мэра, в текущем году для обеспечения безопасности пешеходов наружное освещение будет смонтировано на подходах к образовательным учреждениям (к детским садам № 62, 40, 38, 66; к школам № 35, 42, 19, 4, Академлицею и санаторно-лесной школе). Также освещение появится на участке ул. Усова от пр. Ленина до ул. Белинского, в дер. Лоскутово, у моста в районе Усть-Керепети, в пос. Озерки и на пер. Новосибирском. Реализовать эти планы городские власти намерены до 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU