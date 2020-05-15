2020-05-15T06:53:52+03:00
Общество

На безопасные и качественные автодороги в Томске затратили 600 млн рублей

В 2019 году в городе отремонтировано 580 тысяч «квадратов» магистралей и тротуаров
Антонина Ленская
Поделиться:
В 2020 году,как заверяет мэр, дорожно-ремонтная кампания охватит и городские окраины.В 2020 году,как заверяет мэр, дорожно-ремонтная кампания охватит и городские окраины.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Финансирование по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томске составило в 2019 году 600 млн рублей. Об этом в своем ежегодном отчете на собрании городской Думы сообщил мэр Иван Кляйн. С учетом средств муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожной деятельности» за последние два года город направил на приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры более 1,5 млрд рублей.

В прошлом году одним из наиболее крупных объектов в областном центре стал Иркутский тракт, который обеспечивает транспортную связь с огромным жилым массивом. Также в нормативное состояние приведены улицы Б. Подгорная, Мичурина, Смирнова, Д. Бедного, Усова, Татарская, участок пр. Ленина от Лагерного сада до ул. Герцена. Всего в 2019-м в Томске отремонтировали 480 тыс. кв. метров дорог и почти 100 тыс. кв. метров тротуаров.

– В 2020 году мы продолжим движение на окраины и отремонтируем 11 дорожных объектов, большая часть которых также расположена в удалении от центра, – отметил Иван Кляйн. – Кроме того, продолжится установка дорожных знаков, светофорных объектов, монтаж пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП.

По словам мэра, в текущем году для обеспечения безопасности пешеходов наружное освещение будет смонтировано на подходах к образовательным учреждениям (к детским садам № 62, 40, 38, 66; к школам № 35, 42, 19, 4, Академлицею и санаторно-лесной школе). Также освещение появится на участке ул. Усова от пр. Ленина до ул. Белинского, в дер. Лоскутово, у моста в районе Усть-Керепети, в пос. Озерки и на пер. Новосибирском. Реализовать эти планы городские власти намерены до 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Единое окно доступа откроют для читателей библиотеки всех вузов Томска
Томичей просят сообщать о водителях и кондукторах, работающих без масок
Градусник вместо инфракрасного термометра прислали мошенники томичке
КамАЗ сбил 18-летнего мотоциклиста в райцентре Томской области
На безопасные и качественные автодороги в Томске затратили 600 млн рублей
В Томском районе на ликвидацию пожара ушло почти 10 часов
ТГАСУ будет готовить кадры для «Томскводоканала» по программе Института Делфта
С начала года 44 выпускника детских домов Томской области получили квартиры
Томскстат: в апреле больше всего подорожали лимоны и термометры
Томичей приглашают оценить качество продуктовых наборов для школьников
Коронавирус в Томске, последние новости на 15 мая 2020 года: в обсерваторах находится 247 человек
В Томске с помощью грибов специалисты оздоравливают деревья
Жители Томской области стали чаще пользоваться курьерскими услугами Почты России
В Томске проверяют общественный транспорт
У Большого Томского университета будет общая инфраструктура
Стипендии правительства страны получат студенты томских колледжей и техникумов
Правоохранители «накрыли» подпольную оружейную мастерскую в Томской области
Многодетные семьи в Томской области начали получать новые квартиры
Навести порядок в колонии-поселении потребовала прокуратура Томской области
В 2019 году на расселение «аварийки» в Томске направлено около миллиарда рублей
В Томске 32-летний байкер попал в больницу после столкновения с иномаркой
Коронавирус в Томске: стало известно о 9 новых случаях заражения COVID-19
«Час грязи про Томск». Мэр Иван Кляйн прокомментировал фильм Варламова
Всего за год автобусный парк Томска «помолодел» вдвое
Томская область занимает второе место в Сибири по темпам посевной кампании