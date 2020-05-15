В Томском районе на ликвидацию пожара ушло почти 10 часов
Возгорание произошло на мусорной свалке площадью 300 квадратных метров
Пожар на свалке в Межениновке охватил площадь протяженностью в 300 квадратных метровФото: из открытых источников
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По данным пресс-службы МЧС по Томской области, 14 мая в 11:13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в районе станции Межениновка горит свалка мусора. Справиться с огнем удалось лишь в 21:07 того же дня. Твердые бытовые отходы сгорели на площади в 300 кв. м
В общей сложности, работы по тушению пожара заняли почти десять часов. Уточняется, что к их выполнению привлекались 2 единицы техники и 4 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU