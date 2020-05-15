С начала года 44 выпускника детских домов Томской области получили квартиры
Выпускникам томских детских домов, претендующим по решению суда на благоустроенное жилье, вручены ключи от новеньких квартир. Соответствующие вердикты судов исполнили приставы.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области, за два месяца окончено 33 исполнительных производства данной категории. С начала года выпускники получили 44 квартиры.
-По закону, после окончания образовательного учреждения дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, должны обеспечиваться благоустроенными квартирами в случае, если своего жилья у них нет (Федеральный закон № 159 «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»)», - говорится в сообщении.
Уточняется, что квартиры приобретены администрацией Томска через электронные аукционы. Почти все взыскатели получили жилье в новом доме на улице им. Б. Хмельницкого, 95/1. С новоселами мэрия уже заключила договоры найма жилья. Площадь каждой квартиры согласно нормативам, составляет не менее 27 кв.м
ИСТОЧНИК KP.RU