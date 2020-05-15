2020-05-15T06:40:48+03:00
Доступное жилье

С начала года 44 выпускника детских домов Томской области получили квартиры

Большинство из них расположено в новом доме в Томске
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Повзрослевшие сироты получили собственное жильеПовзрослевшие сироты получили собственное жильеФото: из открытых источников
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Выпускникам томских детских домов, претендующим по решению суда на благоустроенное жилье, вручены ключи от новеньких квартир. Соответствующие вердикты судов исполнили приставы.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области, за два месяца окончено 33 исполнительных производства данной категории. С начала года выпускники получили 44 квартиры.

-По закону, после окончания образовательного учреждения дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, должны обеспечиваться благоустроенными квартирами в случае, если своего жилья у них нет (Федеральный закон № 159 «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что квартиры приобретены администрацией Томска через электронные аукционы. Почти все взыскатели получили жилье в новом доме на улице им. Б. Хмельницкого, 95/1. С новоселами мэрия уже заключила договоры найма жилья. Площадь каждой квартиры согласно нормативам, составляет не менее 27 кв.м

ИСТОЧНИК KP.RU

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