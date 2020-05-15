Томскстат: в апреле больше всего подорожали лимоны и термометры

15 Май 2020 2020-05-15T05:32:01+03:00

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Как сообщает Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по Томской области, индекс потребительских цен в апреле 2020 года по отношению к марту составил 100,8%; с начала года – 102,0%. Для сравнения: в апреле 2019-го рост за месяц составил 99,9%; с начала 2019 года – 102,1%.

Цены на продовольственные товары в апреле увеличились в среднем на 1,4%. Наиболее заметно подорожали лимоны (на 81,2%) и лук репчатый (на 53,1%), а также свекла – на 28,1%; картофель – на 24,1%; морковь – на 19,8%; чеснок – на 19,3%; капуста белокочанная – на 12,3%; крупа гречневая – на 12,2%; яблоки – на 12,1%. Одновременно в Томской области подешевели свежие огурцы (на 20,6%) и помидоры (на 13,3%).

Цены на непродовольственные товары в прошлом месяце выросли в среднем на 0,5% (в апреле 2019-го было зафиксировано снижение на 0,1%). Так, медицинские электронные термометры подорожали на 10,5%; флеш-накопители USB – на 8,6%; триммеры электрические – на 7,3%. Из лекарственных средств дороже стали, в частности, корвалол (на 8,4%) и йод (на 7,8%).

В среднем на 0,3% в апреле подорожали услуги (год назад они на столько же подешевели). Так, по данным Томскстата, стоимость шиномонтажа колес легкового автомобиля увеличилась на 8,6%; абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – на 7,7%; оплата работ по облицовке кафельной плиткой – на 3,7%. Мойка легкового автомобиля стала дороже на 1,8%, а модельная стрижка в мужском зале – на 1,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU