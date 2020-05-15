Томичей приглашают оценить качество продуктовых наборов для школьников

15 Май 2020 2020-05-15T05:47:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Бюро расследований ОНФ совместно с АНО «Институт отраслевого питания» проводит всероссийский опрос о качестве продуктовых наборов для школьников. - сообщает пресс-служба общественной организации.

Перевод школьников на домашнее обучение из-за распространения коронавируса сделал невозможным получение школьного питания льготными категориями учащихся, теперь им выдают продуктовые наборы. Перечень льготников, имеющих на это право, каждый регион определяет самостоятельно, также как и состав самих наборов.

Опрос призван выяснить насколько довольны получатели качеством и доступностью такой помощи.

- Анкета состоит из нескольких вопросов о качестве продуктовых наборов для школьников, их составе, цене и о том, как организован процесс их получения. Кроме того, важно выяснить, все ли школьники, которым положена данная помощь, ее получают. Важно понимать, готова ли система и люди, отвечающие за нее, обеспечивать качественными продуктами детей. Результаты опроса будут обобщены. При выявлении системных проблем общественники планируют обратиться к главам регионов с просьбой своевременно устранить недостатки. - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Томской области Константин Юденко.

Он призвал принять жителей Томской области, которые получают продуктовый набор, принять участие в опросе и высказать свое мнение.

Анкета доступна по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU