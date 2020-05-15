2020-05-15T05:47:00+03:00
Общество

Томичей приглашают оценить качество продуктовых наборов для школьников

Заработал социально важный всероссийский онлайн-опрос
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Какие продукты получают учащиеся школ, покажет соцопрос.Какие продукты получают учащиеся школ, покажет соцопрос.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Бюро расследований ОНФ совместно с АНО «Институт отраслевого питания» проводит всероссийский опрос о качестве продуктовых наборов для школьников. - сообщает пресс-служба общественной организации.

Перевод школьников на домашнее обучение из-за распространения коронавируса сделал невозможным получение школьного питания льготными категориями учащихся, теперь им выдают продуктовые наборы. Перечень льготников, имеющих на это право, каждый регион определяет самостоятельно, также как и состав самих наборов.

Опрос призван выяснить насколько довольны получатели качеством и доступностью такой помощи.

- Анкета состоит из нескольких вопросов о качестве продуктовых наборов для школьников, их составе, цене и о том, как организован процесс их получения. Кроме того, важно выяснить, все ли школьники, которым положена данная помощь, ее получают. Важно понимать, готова ли система и люди, отвечающие за нее, обеспечивать качественными продуктами детей. Результаты опроса будут обобщены. При выявлении системных проблем общественники планируют обратиться к главам регионов с просьбой своевременно устранить недостатки. - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Томской области Константин Юденко.

Он призвал принять жителей Томской области, которые получают продуктовый набор, принять участие в опросе и высказать свое мнение.

Анкета доступна по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Единое окно доступа откроют для читателей библиотеки всех вузов Томска
Томичей просят сообщать о водителях и кондукторах, работающих без масок
Градусник вместо инфракрасного термометра прислали мошенники томичке
КамАЗ сбил 18-летнего мотоциклиста в райцентре Томской области
На безопасные и качественные автодороги в Томске затратили 600 млн рублей
В Томском районе на ликвидацию пожара ушло почти 10 часов
ТГАСУ будет готовить кадры для «Томскводоканала» по программе Института Делфта
С начала года 44 выпускника детских домов Томской области получили квартиры
Томскстат: в апреле больше всего подорожали лимоны и термометры
Томичей приглашают оценить качество продуктовых наборов для школьников
Коронавирус в Томске, последние новости на 15 мая 2020 года: в обсерваторах находится 247 человек
В Томске с помощью грибов специалисты оздоравливают деревья
Жители Томской области стали чаще пользоваться курьерскими услугами Почты России
В Томске проверяют общественный транспорт
У Большого Томского университета будет общая инфраструктура
Стипендии правительства страны получат студенты томских колледжей и техникумов
Правоохранители «накрыли» подпольную оружейную мастерскую в Томской области
Многодетные семьи в Томской области начали получать новые квартиры
Навести порядок в колонии-поселении потребовала прокуратура Томской области
В 2019 году на расселение «аварийки» в Томске направлено около миллиарда рублей
В Томске 32-летний байкер попал в больницу после столкновения с иномаркой
Коронавирус в Томске: стало известно о 9 новых случаях заражения COVID-19
«Час грязи про Томск». Мэр Иван Кляйн прокомментировал фильм Варламова
Всего за год автобусный парк Томска «помолодел» вдвое
Томская область занимает второе место в Сибири по темпам посевной кампании