Коронавирус в Томске, последние новости на 15 мая 2020 года: в обсерваторах находится 247 человек

14 Май 2020 2020-05-14T21:00:05+03:00

В Томской области коронавирус унес жизни четырех человек Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 15 мая 2020 года

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На сегодня, 15 мая, в Томской области зафиксировано 320 случаев COVID-19. Из них 9 вчера.

Пять человек госпитализированы: один с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, четверо с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. Четыре человека без симптомов изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением.

У семи инфицированных источники заражения установлены - контакты с ранее заболевшими. По двум ведется эпидемиологическое расследование, причина заражения выясняется.

На сегодня лечение в стационарах проходят 122 пациента с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся шесть человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (четыре человека на инвазивной вентиляция легких, один на неинвазивной).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 247 человек.

За сутки взято на исследование 1129 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 30 524 исследования.

В Томской области зарегистрировано 320 случаев заболевания коронавирусом: 236 на лечении, 80 выздоровели, четверо умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU