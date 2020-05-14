В Томске проверяют общественный транспорт

14 Май 2020 2020-05-14T14:37:35+03:00

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В рамках подготовки к введению в регионе с 18 мая обязательного масочного режима, мэр Томска Иван Кляйн в среду поручил за счет средств бюджета обеспечить масками и перчатками сотрудников Трамвайно-троллейбусного управления. Частные перевозчики получат предупреждения об административном наказании за неисполнение требований областной власти. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Уточняется, что специалисты «Центра организации и контроля пассажироперевозок» направили всем перевозчикам телефонограммы о необходимости с 18 мая обеспечить водителей и кондукторов средствами защиты органов дыхания (масками и респираторами), перчатками, кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками в обязательном порядке. Уведомления в среду получили компании «ЛАНА», «ТрансАвто», «РЕГИОН СИБИРЬ», «РУЖАВТО», «Росич», «Альянс», «Аня», «Медея» и др.

Уточняется, что инспекторы ЦОиКП продолжают проверки пассажирского транспорта: наличие у экипажей медицинских масок, дезинфицирующих салфеток, перчаток, оценивают санитарное состояние салонов, проводят фотофиксацию изнутри и снаружи автобусов. При выезде на конечные остановки проверку проходит и электротранспорт. Также сообщается, что Центр организации и контроля пассажироперевозок просит томичей при обнаружении случаев нарушения санитарных требований в салонах общественного транспорта, сообщать в устной или письменной форме дату и время нарушения, номер маршрута и госномер автобуса на электронную почту: raspisanie@admin.tomsk.ru или по тел. 28-29-06 и 28-29-05.

ИСТОЧНИК KP.RU