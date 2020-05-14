2020-05-14T13:50:42+03:00
Умный город

У Большого Томского университета будет общая инфраструктура

Партнеры-вузы проектируют совместные кампусные, научные и социальные системы
ИГОРЬ ТЮРИН
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Быть общей инфраструктуре томских университетов!Быть общей инфраструктуре томских университетов!Фото: из открытых источников
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Проректор по общим вопросам Томского политехнического университета Дмитрий Сон на заседании совета Томского консорциума научных и научно-образовательных организаций представил предложения по совместному использованию инфраструктуры вузов в рамках проекта «Большой Томский университет».

– Рабочая группа проекта по блоку «Общая инфраструктура» выявила исторически сложившееся в Томске инфраструктурное неравенство, а также недостаточную эффективность использования ресурсов. Срок службы существующей инфраструктуры исчисляется десятилетиями, тогда как требования к научно-образовательным центрам мирового уровня быстро меняются как с технологической, так и с социально-экономической точек зрения. Существуют и нормативно-правовые барьеры, так как научные организации и вузы подчинены трем разным министерствам, – сообщил Дмитрий Сон.

При этом, отметил проректор ТПУ, в Томске уже существуют практики совместного использования инфраструктуры. Например, в спорткомплексе «Политехник» занимаются студенты ТПУ и СибГМУ, студенты ТГУ проходят лечение и оздоровление в санатории-профилактории ТПУ, студенты СибГМУ живут в общежитиях ТГАСУ, институты Томского НИМЦ безвозмездно используют недвижимое имущество Томского политеха.

В течение года предлагается создать систему «Сервисные услуги участников консорциума» по направлениям «социальная инфраструктура», «эксплуатация инфраструктуры» (транспорт, инженерные и вспомогательные службы), «медицинские услуги» и начать проектирование цифровой платформы для совместного использования научного оборудования. Кроме того, необходимо определять и проводить экспертизу зон перспективной застройки, где могут появиться новые объекты университетской инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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