Правоохранители «накрыли» подпольную оружейную мастерскую в Томской области

14 Май 2020 2020-05-14T12:46:04+03:00

Подпольная оружейная мастерская прекратила свою работу Фото: из открытых источников

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Сотрудники управления ФСБ России по Томской области совместно с сотрудниками УМВД региона пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия.

Мастерская располагалась в гараже. Здесь были обнаружены и изъяты пять единиц оружия (пистолеты «ТТ», «ПМ», револьвер «Наган», автомат «АКМ», карабин «СКС»), а также боеприпасы различного калибра. Экспертиза показала, что охолощенное оружие преступники переделывали в боевое.

Следственным подразделением УФСБ России по Томской области в отношении двоих фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК России, где речь идет о незаконном хранении оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору. Задержанные дали признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU