В 2019 году на расселение «аварийки» в Томске направлено около миллиарда рублей

14 Май 2020 2020-05-14T11:01:28+03:00

В Томске только на Черемошниках под строительство можно задействовать десятки гектаров земли. Фото: из открытых источников

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В 2019 году из бюджетов всех уровней на расселение аварийного жилья в Томске была направлена беспрецедентная сумма – около миллиарда рублей. Это дало возможность переселить 889 томичей из 347 помещений. Такие цифры озвучил сегодня мэр Иван Кляйн, выступая с ежегодным отчетом о деятельности администрации на внеочередном собрании городской Думы.

В ближайшие годы в Томске по национальному проекту «Жилье и городская среда» необходимо расселить еще 3 136 жилых помещений. «Мы рассматриваем не только приобретение жилья, но и иной вариант: строительство жилья для расселения аварийных домов на тех территориях, которые освобождаются после их сноса. Одной из первых таких площадок может стать район Черемошников. При этом мы заранее предусматриваем там строительство детских садов, школы и отводим под это земельные ресурсы», – подчеркнул градоначальник.

Такой комплексный подход, по мнению мэра, должен стать первым шагом развития этой депрессивной территории, поскольку новое строительство обеспечит и благоустройство, и новый уровень комфорта для жителей.

Кроме того, муниципалитет продолжает работу по резервированию площадок под новые стройки. На сегодняшний день в областном центре для этих целей предусмотрено свыше 1,5 тысячи гектаров (это пять процентов от общей площади Томска). Свободные земельные участки, которые рассматриваются как перспективные для жилищного строительства, расположены на Иркутском тракте, в Солнечной долине, в Сосновом бору, в поселке Светлом.

По информации мэрии, только в микрорайоне Черемошники имеется 272 гектара земли, подходящей для освоения в ближайшие годы. Пока муниципальные власти планируют вовлечь в оборот около 17 гектаров, где можно будет построить более 200 тысяч квадратных метров жилья. Для этого будут привлечены средства региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU