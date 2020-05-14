В Томске 32-летний байкер попал в больницу после столкновения с иномаркой

14 Май 2020 2020-05-14T10:58:32+03:00

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ДТП произошло вчера, около 20 часов 30 минут на Иркутском тракте, 65/14, сообщает региональное управление УМВД.

- По предварительной информации, автомобиль Honda Accord совершал разворот в нарушении требований Правил дорожного движения (из крайней правой полосы для движения). При выполнении маневра иномарка столкнулась с движущимся в левой полосе мотоциклом Honda Steed. В результате происшествия 32-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. - говорится в сообщении.

В общей сложности, за минувшие сутки на дорогах Томской области травмированы три участника дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU