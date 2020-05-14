«Час грязи про Томск». Мэр Иван Кляйн прокомментировал фильм Варламова
Сегодня,14 мая, после завершения презентации ежегодного отчета перед депутатами гордумы, мэр региональной столицы Иван Кляйн высказал свою точку зрения на фильм блогера Ильи Варламова о Томске
«Час грязи про Томск. Томичи не заслуживают такого отношения. Это его личная оценка, и пусть останется на его совести. Я думаю, он знал, зачем ехал в наш город, и цель у него была предопределена далеко до поездки. Критику я нормально воспринимаю. Но он же не эксперт в последней инстанции, чтобы критиковать нашу набережную. Покажите ее сейчас – она будет европейскому облику соответствовать по всем параметрам. Но нашли именно такое время и такой ракурс и так показали. Я думаю, томичи, которые сами видят изменения, обязательно сами разберутся — где у нас хорошо, а где плохо— уверен томский мэр.
Напомним, популярный блогер-урбанист Илья Варламов посетил Томск 26 марта. В начале мая в Сети появился его фильм по итогам визита в наш город, в котором автор критически отозвался о состоянии улиц, качестве их уборки от снега, сохранении памятников деревянного зодчества, новой набережной Ушайки.
Он также объявил сбор средств для восстановления одного из томских деревянных особняков в рамках программы «Дом за рубль» и пообещал рассказать обо всех этапах реализации данного проекта на своих сетевых ресурсах.
ИСТОЧНИК KP.RU