2020-05-14T10:00:27+03:00
Общество

«Час грязи про Томск». Мэр Иван Кляйн прокомментировал фильм Варламова

Глава города счел прозвучавшую от блогера критику незаслуженной
Алиса Селезнева
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Мэр Томска остался недоволен фильмом блогера.Мэр Томска остался недоволен фильмом блогера.Фото: из открытых источников
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Сегодня,14 мая, после завершения презентации ежегодного отчета перед депутатами гордумы, мэр региональной столицы Иван Кляйн высказал свою точку зрения на фильм блогера Ильи Варламова о Томске

«Час грязи про Томск. Томичи не заслуживают такого отношения. Это его личная оценка, и пусть останется на его совести. Я думаю, он знал, зачем ехал в наш город, и цель у него была предопределена далеко до поездки. Критику я нормально воспринимаю. Но он же не эксперт в последней инстанции, чтобы критиковать нашу набережную. Покажите ее сейчас – она будет европейскому облику соответствовать по всем параметрам. Но нашли именно такое время и такой ракурс и так показали. Я думаю, томичи, которые сами видят изменения, обязательно сами разберутся — где у нас хорошо, а где плохо— уверен томский мэр.

Напомним, популярный блогер-урбанист Илья Варламов посетил Томск 26 марта. В начале мая в Сети появился его фильм по итогам визита в наш город, в котором автор критически отозвался о состоянии улиц, качестве их уборки от снега, сохранении памятников деревянного зодчества, новой набережной Ушайки.

Он также объявил сбор средств для восстановления одного из томских деревянных особняков в рамках программы «Дом за рубль» и пообещал рассказать обо всех этапах реализации данного проекта на своих сетевых ресурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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