Всего за год автобусный парк Томска «помолодел» вдвое

14 Май 2020 2020-05-14T09:14:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Весной 2019 года средний возраст автобусов на муниципальных маршрутах составлял 8,5 лет, сейчас этот показатель не превышает 4 года. Из 425 автобусов, выходящих на линии 100 – низкопольные, обеспечивающие комфортную перевозку маломобильных и пожилых граждан. К 2024 их доля возрастет до 50% - сообщает пресс-служба мэрии. В 2019 году был также обновлен трамвайный парк за счет 10 трамваев, полученных от «Мосгортранса».

С августа 2019 в электротранспорте Томска внедрена безналичная система оплаты, в настоящее время терминалами оснащен весь муниципальный общественный транспорт. Все водители и кондукторы прошли соответствующее обучение и без проблем обслуживают пассажиров, желающих заплатить за проезд картой. Также весь общественный транспорт Томска сегодня подключен к навигационной спутниковой системе – ГЛОНАСС, что позволяет оперативно отслеживать работу автобусов : соблюдение ими интервалов движения, схемы маршрута, графика в вечернее время.

С января 2020 года в областном центре действует Центральная диспетчерская служба. В режиме реального времени с помощью ГЛОНАСС ее диспетчеры координируют работу автобусов и электротранспорта, оперативно направляя на маршрут дополнительные единицы транспорта.

Впервые за последние десятилетия был отремонтирован почти 2-километровый участок трамвайных путей по ул. Советской между проспектами Кирова и Фрунзе. В 2020 году работы по ремонту путей продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU