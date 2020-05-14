Томская область занимает второе место в Сибири по темпам посевной кампании

14 Май 2020 2020-05-14T08:53:18+03:00

Этой весной стоит идеальная погода для посевных работ Фото: из открытых источников

В регионе уже засажено больше половины запланированных площадей

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К сегодняшнему дню, 14 мая, яровыми культурами в Томской области засеяно больше половины (51%) от запланированных посевных площадей – сообщает пресс-служба администрации региона.

По темпам посевной кампании томичи занимают второе место среди регионов Сибирского федерального округа. На первом месте — Республика Хакасия, на третьем — Красноярский край.

Томские аграрии уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами почти 75 тыс. га,что почти вдвое больше чем в прошлом году на эти же даты. (в 2019 - 34,6 тыс. га). Продолжается сев рапса, льна-долгунца, льна масличного, однолетних и многолетних трав, свеклы, моркови и посадка картофеля.

- Ряд сельхозпредприятий уже закончили посевную кампанию и приступили к уходу за посевами, в том числе к химпрополке озимых культур. Следующий этап полевых работ — кормозаготовка-, — прокомментировал заместитель начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александр Савенко.

ИСТОЧНИК KP.RU