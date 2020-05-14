Томским предпринимателям расскажут о возможностях онлайн-торговли

14 Май 2020 2020-05-14T07:43:58+03:00

В вебинаре по работе с цифровыми площадками могут принять участие все желающие

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 18 мая, в 16 часов для предпринимателей, руководителей малого и среднего бизнеса состоится бесплатный вебинар по работе с цифровыми площадками, на которых в период пандемии можно организовать онлайн-торговлю и доставку товаров.

В программе — презентация отечественных цифровых сервисов от Яндекса и МТС, позволяющих с минимальными затратами быстро создать собственный сайт с каталогом товаров и услуг. Предприниматели узнают, как использовать онлайн-кассы, запустить доставку товаров, а также как увеличить поток покупателей и объем продаж.

Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU