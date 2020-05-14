Всего за сутки жители Томской области "подарили" мошенникам около 250 тысяч рублей

14 Май 2020 2020-05-14T06:55:40+03:00

Будьте бдительны, не сообщайте по телефону данные карт и коды из смс-сообщений Фото: из открытых источников

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За 13 мая 2020 года жители Томской области перевели мошенникам около 250 тысяч рублей. Жертвами мошенников стали 4 женщины и 2 мужчин. Все потерпевшие в возрасте от 22 до 64 лет.

- В четырех случаях пострадавшие стали жертвами «телефонных» мошенников, которые представились сотрудниками банка и сообщили о подозрительных операциях по счетам потерпевших. Неизвестные сообщили, что для того, чтобы обезопасить свои денежные средства необходимо сообщить коды из смс-сообщений, а также произвести несколько операций. В одном из случаев женщина лишилась около 120 тысяч рублей, - сообщили в региональном УМВД.

Другой схемой обмана остается хищение денежных средств при осуществлении покупки товаров в сети Интернет у непроверенных продавцов. Так, вчера томичке, которая опубликовала в сети Интернет объявление о продаже автолюльки, позвонил неизвестный. Он сообщил, что готов приобрести товар, однако приехать он не сможет. Он предложил перевести деньги за товар на банковскую карту, а автолюльку передать с водителем такси. Женщина сообщила данные своей банковской карты, а также коды, приходившие в смс-сообщении, в результате лишилась 14000 рублей.

УМВД России по Томской области призывает граждан быть предельно внимательными при совершении денежных переводов.

ИСТОЧНИК KP.RU