В томских техникумах стартует итоговая аттестация по стандартам WorldSkills

14 Май 2020 2020-05-14T06:18:11+03:00

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Сегодня, 14 мая, в колледжах и техникумах Томской области начинается Государственная итоговая аттестация, которая пройдет в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. Он продлится в течение мая-июня на 27 площадках учреждений профобразования, которые аккредитованы по международным стандартам WorldSkills.

В рамках экзамена будут смоделированы реальные производственные условия для демонстрации профессиональных навыков и умений. Оценивать результаты экзамена будут квалифицированные эксперты, в том числе представители потенциальных работодателей.

После успешной сдачи демонстрационного экзамена студенты колледжей и техникумов получат дипломы о среднем профессиональном образовании (до 30 июня 2020 года).

Первыми этот экзамен сдадут студенты Промышленно-коммерческого техникума села Мельниково и Бакчарского филиала Кривошеинского агропромышленного техникума по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Всего через процедуру демонстрационного экзамена в 2020 году мастерство подтвердят 800 студентов томских колледжей и техникумов. Свои знания, умения и навыки выпускники покажут по 19 компетенциям.

ИСТОЧНИК KP.RU