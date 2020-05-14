2020-05-14T06:18:11+03:00
Общество

В томских техникумах стартует итоговая аттестация по стандартам WorldSkills

Госаттестацию студенты учреждений среднего профессионального образования пройдут в формате демонстрационого экзамена
Елена Реутова
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Государственная аттестация студентов колледжей пройдет в новом форматеГосударственная аттестация студентов колледжей пройдет в новом форматеФото: из открытых источников
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Сегодня, 14 мая, в колледжах и техникумах Томской области начинается Государственная итоговая аттестация, которая пройдет в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. Он продлится в течение мая-июня на 27 площадках учреждений профобразования, которые аккредитованы по международным стандартам WorldSkills.

В рамках экзамена будут смоделированы реальные производственные условия для демонстрации профессиональных навыков и умений. Оценивать результаты экзамена будут квалифицированные эксперты, в том числе представители потенциальных работодателей.

После успешной сдачи демонстрационного экзамена студенты колледжей и техникумов получат дипломы о среднем профессиональном образовании (до 30 июня 2020 года).

Первыми этот экзамен сдадут студенты Промышленно-коммерческого техникума села Мельниково и Бакчарского филиала Кривошеинского агропромышленного техникума по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Всего через процедуру демонстрационного экзамена в 2020 году мастерство подтвердят 800 студентов томских колледжей и техникумов. Свои знания, умения и навыки выпускники покажут по 19 компетенциям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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