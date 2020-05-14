Домов высотой от 18 до 24 этажей в Томской области строится больше всего

14 Май 2020 2020-05-14T05:32:38+03:00

По данным Томскстата, за январь-март 2020 года в регионе сдано в строй 50,6 тыс. кв. метров жилья. Фото: из открытых источников

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Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) опубликовал исследование по строительству жилья в регионах России по состоянию на апрель 2020 года. По его результатам на территории Томской области выявлено 24 строящихся застройщиками многоквартирных дома, в отношении которых выданы разрешения на строительство и опубликованы проектные декларации. В них насчитывается 7 042 жилые единицы (квартиры), совокупная площадь которых составляет 335 425 квадратных метров. Строительство домов блокированной застройки и домов с апартаментами на территории региона не ведется.

По состоянию на апрель строительство жилья в области осуществляют 9 застройщиков (брендов), которые представлены 11 компаниями – юридическими лицами. Профессиональные застройщики возводят жилье в трех территориальных образованиях – Томске, Северске и Томском районе. При этом наибольший объем жилищного строительства приходится на областной центр (78,6% совокупной площади).

Исходя из проектных деклараций, до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 223 504 кв. метров жилья. В пределах текущего года перенесены сроки сдачи 31 329 кв. метров строящихся квартир (14 % от общего объема планируемого ввода объектов в эксплуатацию). Средний перенос планируемых сроков в Томской области по состоянию на апрель 2020 года составлял 10,9 месяца. Средняя площадь жилой единицы составляет 47,6 кв. метра (по Российской Федерации – в среднем 49,7 «квадратов»).

В обзоре также приводятся данные по этажности строящихся домов, которая в исследуемый период составляла 16,1 этажа (из расчета на один многоквартирник). Наибольшая доля жилищного строительства приходится на дома высотой 18-24 этажа – 47,3 % от всей площади строящегося жилья.

Доля высотного строительства (25 и более этажей) в Томской области составляет 3,7%. Для сравнения, в целом по России этот показатель достигает 23,9 %. По данным ЕРЗ, самым высоким строящимся зданием в регионе является 26-этажный дом в ЖК «Зеркальный» (ООО «ТПСК»), а самым большим – многоквартирный дом в ЖК «Радонежский» (ОАО «ТДСК»).

Обзор рынка профессиональных застройщиков подготовлен ООО «Институт развития строительной отрасли» (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU