2020-05-14T04:47:33+03:00
Недвижимость

Субсидии на оплату ЖКУ в Томской области продлены более, чем для 3,5 тысяч семей

Сотрудники центров соцподдержки сделали это автоматически
Елена Реутова
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После 1 октября право получения субсидии придется подтвердить, предоставив необходимые документыПосле 1 октября право получения субсидии придется подтвердить, предоставив необходимые документыФото: из открытых источников
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Сотрудники центров соцподдержки в период режима самоизоляции автоматически продлили жилищные субсидии 3643 томским семьям. Всего в регионе субсидии на ЖКУ получают более 32 тысяч семей.

- Если срок подтверждения права на субсидию для оплаты жилья и коммунальных услуг наступает с 1 апреля до 1 октября, то выплата начисляется на следующие полгода в прежнем размере и в беззаявительном порядке, — сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Отмечается, что после 1 октября получатели должны будут в установленный срок подтвердить право на эти выплаты и предоставить требуемый пакет документов.

Если выплата окажется меньше той, что будет в подтверждающих документах, сделают доплату за весь период. При обратной ситуации, когда субсидия окажется больше, возвращать излишне полученные средства не придется.

Жилищная субсидия может быть оформлена на 6 месяцев, если расходы на оплату ЖКУ превышают 22% доходов семьи, а для одиноких пенсионеров и семей с детьми-инвалидами — 13 %. Первоначально оформить субсидии на ЖКУ томичи могут в центре социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, жители других муниципалитетов — в центрах соцподдержки по месту жительства. Прием ведется только по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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