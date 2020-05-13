2020-05-13T21:01:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 14 мая 2020 года: в обсерваторах находится 227 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 14 мая 2020 года
Алиса Селезнева
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В Томской области коронавирус унес жизни четырех человекВ Томской области коронавирус унес жизни четырех человекФото: из открытых источников
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На сегодня, 14 мая, в Томской области зафиксировано 311 случаев COVID-19. Из них 17 – вчера. 13 заболевших госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска и инфекционное отделение больницы № 3, у пяти из них диагностирована пневмония, остальные с признаками ОРВИ. Четыре человека без симптомов изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением.

Источники инфицирования прежние – контакты с ранее заболевшими через домашний очаг, общение с близкими и друзьями, через медицинское учреждение (клиника НИИ).

На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся пять человек: двое на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (инвазивная вентиляция легких).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 227 человек.

За сутки взято на исследование 860 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 29 395 исследований.

В Томской области зарегистрировано 311 случаев заболевания коронавирусом: 235 на лечении, 72 выздоровели, четверо умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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