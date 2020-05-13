2020-05-13T12:19:36+03:00
Происшествия

В результате налета на квартиру на севере Томской области погибла женщина

Суд в Колпашево разбирается с последствиями разбойного нападения на пенсионерку
ИГОРЬ ТЮРИН
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Жадность к деньгам - корень зла, причина большинства преступленийЖадность к деньгам - корень зла, причина большинства преступленийФото: из открытых источников
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Колпашевская городская прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей района, обвиняемых в разбойном нападении на престарелую женщину и нанесении ей тяжких телесных повреждений, повлекших ее гибель

Городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Колпашевского района, 22 и 35 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, если они совершены по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в ноябре 2019 года ночью обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к дому престарелой односельчанки, предварительно договорившись о хищении ее имущества. Надев на руки перчатки, они постучали в дверь, при этом один из них представился ее внуком.

Когда обманутая женщина открыла дверь, обвиняемые нанесли ей не менее шести ударов руками и ногами, после чего отыскали в доме отложенные пострадавшей на собственные похороны денежные средства в сумме 43,5 тыс. рублей и скрылись с места преступления, оставив пожилую избитую женщину на полу в бессознательном состоянии. Утром ее обнаружили родственники, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Однако через непродолжительное время потерпевшая скончалась в больнице.

Обвиняемые свою вину в инкриминируемом деянии признали полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колпашевский городской суд Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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