Доходы томской областной казны в 2019 году составили более 67 млрд рублей

13 Май 2020 2020-05-13T11:49:52+03:00

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В минувшем году в Томской области осуществлялось финансирование 24 государственных программ. Общий объем «программных» расходов составил 69 млрд руб., или 97,8 % от общего объема расходов региональной казны. Эти цифры приводятся в отчете об исполнении областного бюджета за 2019 год, который размещен на сайте Законодательной Думы региона.

Как отметил председатель бюджетно-финансового комитета облдумы Александр Куприянец, «в прошлом году Томская область последовательно решала задачи, обозначенные в основных направлениях бюджетной политики».

Доходы областной казны в 2019 году составили 67,2 млрд руб. (97,2 % от кассового плана). Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 49,2 млрд руб., безвозмездные поступления – 17,9 млрд. Расходы областного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 70,6 млрд руб. Основную долю этих средств составили расходы на реализацию региональных проектов, входящих в состав национальных проектов.

– В рамках реализации нацпроектов в минувшем году в Томской области отремонтирован ряд дорог, введена в эксплуатацию современная школа на 1 100 мест в городе Томске. Кроме того, областные больницы оснащены новым медицинским оборудованием, приобретен спортивный инвентарь для школ и спортплощадок, созданы модельные муниципальные библиотеки, осуществлен ряд других значимых для региона мероприятий, – сообщил А. Куприянец.

Добавим, что областной бюджет за прошлый год исполнен с дефицитом 3,4 млрд руб. При этом объем государственного долга Томской области на 1 января 2020 года составлял 32,2 млрд руб. Таким образом, установленные бюджетным законодательством предельные значения госдолга и расходов на его обслуживание не превышены.

ИСТОЧНИК KP.RU