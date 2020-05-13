Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с такси в Томске
ДТП произошло во вторник,12 мая около 15 часов 20 минут на улице Вершинина, 37.
- По предварительной информации, 27-летний водитель двухколесного транспортного средства Honda Giorno не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным автомобилем Kia Rio. В результате аварии водитель мопеда с травмами доставлен в медицинское учреждение, права управления мопедом он не имеет. 31-летний водитель Kia Rio от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Полицейским требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Их просят обратиться по адресу: город Томск, улица Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.
ГИБДД также напоминает водителям , что за невыполнение требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность : штраф в размере 30.000 рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 18 до 24 месяцев, изъятие водительского удостоверения, отстранение от управления транспортным средством и его задержание.
ИСТОЧНИК KP.RU