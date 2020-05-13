2020-05-13T11:32:52+03:00
Происшествия

Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с такси в Томске

ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварии
Алиса Селезнева
Поделиться:
фото:УМВД по Томской областифото:УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

ДТП произошло во вторник,12 мая около 15 часов 20 минут на улице Вершинина, 37.

- По предварительной информации, 27-летний водитель двухколесного транспортного средства Honda Giorno не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным автомобилем Kia Rio. В результате аварии водитель мопеда с травмами доставлен в медицинское учреждение, права управления мопедом он не имеет. 31-летний водитель Kia Rio от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Полицейским требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Их просят обратиться по адресу: город Томск, улица Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

ГИБДД также напоминает водителям , что за невыполнение требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность : штраф в размере 30.000 рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 18 до 24 месяцев, изъятие водительского удостоверения, отстранение от управления транспортным средством и его задержание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два миллиона защитных гигиенических масок сшили на томских предприятиях
В результате налета на квартиру на севере Томской области погибла женщина
Доходы томской областной казны в 2019 году составили более 67 млрд рублей
Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с такси в Томске
Томские медработники получат стимулирующие выплаты за особые условия труда
Коронавирус в Томске: стало известно о 17 новых случаях заражения COVID-19
Руководительница одного из детсадов Томска похитила более 300 тыс. рублей
Завтра городские депутаты заслушают публичный отчет мэра Томска
Почти три тысячи томских школьников стали участниками олимпиады НТИ
В Томске обработают от клещей 45 общественных пространств
Томская область участвует в федеральном отборе проектов по обращению с ТКО
В федеральном конкурсе победил проект томского поискового отряда
Томские ученые из Медицинского университета стали «Заслуженными врачами РФ»