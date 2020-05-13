Томские медработники получат стимулирующие выплаты за особые условия труда

13 Май 2020 2020-05-13T11:10:34+03:00

Размер выплаты установлен в процентах от среднемесячного дохода в зависимости от категории персонала. Фото: из открытых источников

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Федеральный центр выделил Томской области 118 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, выплаты уже производятся: в ближайшие дни их получат более 350 специалистов-медиков.

– Медработникам поликлиник за оказание помощи пациентам c COVID-19 предусмотрена стимулирующая выплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Размер выплаты установлен в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года в зависимости от категории персонала (от 20% до 80%), – рассказал начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

Аналогичные стимулирующие выплаты получат работники стационаров, где проводится лечение коронавирусной инфекции, и сотрудники «скорой помощи». Кроме того, для них предусмотрена выплата за выполнение особо важных работ. Ее размер составляет от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в зависимости от категории работников. «Дополнительные стимулирующие выплаты устанавливаются сверх компенсационных и стимулирующих выплат, которые медработники получали ранее», – уточнил руководитель облздрава.

Также дополнительно – за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования – будут сделаны выплаты тем категориям сотрудников, работающих с COVID-19, кто не подпадает под выплаты на основе федеральных нормативных актов.

Напомним, что специальная федеральная доплата для медиков, работающих с коронавирусными больными, установлена по решению президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU