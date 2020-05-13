Руководительница одного из детсадов Томска похитила более 300 тыс. рублей

13 Май 2020 2020-05-13T09:35:55+03:00

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Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области выявлен факт хищения денежных средств должностным лицом.

- По предварительной информации, 54-летняя жительница Томска, занимая должность руководителя одного из муниципальных дошкольных учреждений Томска, расположенного по улице Большой Подгорной, в период с июня 2017 по август 2018 года, используя служебное положение, похитила денежные средства в размере около 320 000 рублей. Данные средства были выделены на зарплату фиктивно трудоустроенного сотрудника. – сообщает УМВД по Томской области.

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району г. Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Сумма ущерба составила более 300 тыс. рублейФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU