Завтра городские депутаты заслушают публичный отчет мэра Томска

13 Май 2020 2020-05-13T08:48:56+03:00

В повестке дня один вопрос: отчет мэра о результатах деятельности администрации Томска за 2019 го Фото: из открытых источников

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В четверг, 14 мая, состоится внеочередное собрание Томской городской Думы (начало в 10 часов). Мэр Томска Иван Кляйн представит парламентариям публичный отчет о результатах своей деятельности и о работе городской администрации в 2019 году.

- Отчет мэра должен был состояться 28 апреля, но в связи с ограничительными мерами, введенными губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным из-за угрозы новой коронавирусной инфекции, провести собрание в обычном режиме оказалось невозможно, - пояснил председатель думской комиссии по регламенту и правовым вопросам Михаил Корнев. - Поэтому было принято решение назначить дату проведения на середину мая. Поскольку режим самоизоляции продлен, у нас есть возможность провести внеочередное собрание Думы в формате онлайн, с обязательной трансляцией для всех томичей.

Соответствующие поправки в регламент работы городской Думы были внесены депутатами на апрельском собрании.

Как сообщает пресс-служба гордумы, порядок предоставления и заслушивания ежегодного отчета мэра Томска депутаты утвердили в 2013 году. В соответствии с регламентом градоначальник должен представить отчет в городскую Думу до 15 марта; в 2020 году документ поступил вовремя. Депутаты обсудили отчет на заседаниях профильных комитетов и комиссии по регламенту и правовым вопросам, внесли свои замечания и предложения. Обобщенный перечень вопросов был передан главе города для их учета при подготовке публичного доклада.

ИСТОЧНИК KP.RU