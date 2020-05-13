2020-05-13T08:17:28+03:00
Общество

В Томске обработают от клещей 45 общественных пространств

В том числе, популярную Тропу здоровья на "Буревестнике"
Алиса Селезнева
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Клещи в этом году проснулись раньше обычных сроков.Клещи в этом году проснулись раньше обычных сроков.Фото: из открытых источников
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В 2020 году площадь противоклещевой обработки в Томске составит 785 га. Всего в перечень включено более 45 объектов. В общей сложности, на обработку общественных пространств областной столицы от клещей и грызунов из городского бюджета в текущем направлено более 2,2 млн рублей – сообщает пресс-служба мэрии.

- Подрядчики городского департамента дорожной деятельности и благоустройства уже провели противоклещевую обработку Березовой рощи на Каштаке, Михайловской рощи и Березовой рощи в мкр.Солнечном, вчера работы продолжились в Академгородке. Общая площадь обработанной территории составила около 116 гектаров. Специалисты применяют препарат на основе циперметрина – санитарно-бытового инсектицида и акарицида. Обработка ведется с помощью ранцевых распылителей. – отмечается в сообщении.

В перечень пространств, которые будут обработаны от клещей, в этом году впервые вошли сквер у поликлиники N10, зеленый массив в пер. Никольском у Фонда им. Алены Петровой, дополнительные пространства вокруг стадиона «Кедр», лыжероллерная трасса в Академгородке, Тропа здоровья у стадиона «Буревестник» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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