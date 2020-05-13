2020-05-13T07:03:31+03:00
75 лет Великой Победы

В федеральном конкурсе победил проект томского поискового отряда

Бойцы отряда Томского индустриального техникума расскажут о трагической судьбе 166-й стрелковой дивизии
ИГОРЬ ТЮРИН
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Память о героях войны - защитниках Родины остается с намиПамять о героях войны - защитниках Родины остается с намиФото: из открытых источников
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Проект поискового отряда Томского индустриального техникума стал победителем Всероссийского конкурса Федерального агентства по делам молодежи.

Проект «Дорогами погибшей дивизии: Томск-Вязьма» (руководитель проектной группы - боец поискового отряда Анна Панюхина) стал одним из победителей конкурса в номинации «Патриотическое воспитание». На реализацию проекта будет направлено 1 700 000 рублей.

Проект посвящен трагической судьбе 166-й стрелковой дивизии, сформированной в Томске, воевавшей в Смоленской области с первых дней войны и трагически окончившей свой ратный путь под Вязьмой в октябре 1941-го. Солдаты и офицеры дивизии и других подразделений Красной Армии ценою своих жизней остановили стремительный натиск врага и обескровили его.

В рамках проекта планируется проведение акций-реконструкций, закладка памятных аллей в Смоленской и Томской областях, изготовление и установка памятной доски, создание экспозиции в музее техникума, проведение экскурсий для школьников и студентов, создание мобильной экспозиции для выездных акций в районах Томской области, создание сайта 166-й стрелковой дивизии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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