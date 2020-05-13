Томские ученые из Медицинского университета стали «Заслуженными врачами РФ»
Заслуги томских ученых-медиков получили признание на федеральном уровне. За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетний добросовестный труд президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание «заслуженный врач Российской Федерации» декану педиатрического факультета Сибирского государственного медицинского университета Виктору Желеву и заведующей кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СибГМУ Ларисе Лукашовой.
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии, профессор, врач высшей квалификационной категории Виктор Желев работает в СибГМУ больше 20 лет. Под руководством Виктора Александровича разрабатываются методы реабилитации недоношенных детей с гипоксическим поражением центральной нервной системы в острый и ранний восстановительный периоды.
Практикующий врач-инфекционист высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии профессор Лариса Лукашова является главным исследователем в области инфектологии. Большое внимание Лариса Владимировна уделяет лечению таких социально значимых заболеваний, как вирусные гепатиты, клещевой энцефалит, болезнь Лайма и описторхоз.
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