Братья-разбойники осуждены в Томске к 7 годам 6 месяцам лишения свободы каждый

13 Май 2020 2020-05-13T06:10:04+03:00

Очень хотелось денег - получили реальный срок в колонии Фото: из открытых источников

В Кировском районе города вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о разбойном нападении

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Кировский районный суд г. Томска признал двух родных братьев, 24 и 32 лет, виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере).

Установлено, что в ноябре 2018 года подсудимые нашли в Интернете объявление о продаже автомобиля «Hyundai Avante» стоимостью свыше 500 тыс. рублей и встретились с его владельцем под предлогом осмотра транспортного средства.

В салоне автомобиля под угрозой применения ножа, приставленного к шее собственника автомобиля, они заставили потерпевшего подписать договор купли-продажи автомобиля. После этого подсудимые еще в течение нескольких часов удерживали потерпевшего, угрожая ему насилием.

В результате они забрали находившиеся при нем денежные средства в сумме более 5 тыс. рублей и принудили его снять в банкомате еще 10 тыс. рублей. Воспользовавшись ослаблением контроля со стороны подсудимых, потерпевший сумел покинуть автомобиль.

После этого подсудимые, не справившись с управлением автомобилем, съехали в сугроб, где и бросили машину.

В судебном заседании подсудимые вину в содеянном не признали, заявив, что лишь хотели заработать на перепродаже автомобиля.

Однако государственный обвинитель посредством грамотного представления и анализа доказательств убедила суд в обоснованности предъявленного обвинения.

В итоге суд приговорил каждого из подсудимых к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU