2020-05-13T06:10:04+03:00
Происшествия

Братья-разбойники осуждены в Томске к 7 годам 6 месяцам лишения свободы каждый

В Кировском районе города вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о разбойном нападении
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Очень хотелось денег - получили реальный срок в колонииОчень хотелось денег - получили реальный срок в колонииФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Кировский районный суд г. Томска признал двух родных братьев, 24 и 32 лет, виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере).

Установлено, что в ноябре 2018 года подсудимые нашли в Интернете объявление о продаже автомобиля «Hyundai Avante» стоимостью свыше 500 тыс. рублей и встретились с его владельцем под предлогом осмотра транспортного средства.

В салоне автомобиля под угрозой применения ножа, приставленного к шее собственника автомобиля, они заставили потерпевшего подписать договор купли-продажи автомобиля. После этого подсудимые еще в течение нескольких часов удерживали потерпевшего, угрожая ему насилием.

В результате они забрали находившиеся при нем денежные средства в сумме более 5 тыс. рублей и принудили его снять в банкомате еще 10 тыс. рублей. Воспользовавшись ослаблением контроля со стороны подсудимых, потерпевший сумел покинуть автомобиль.

После этого подсудимые, не справившись с управлением автомобилем, съехали в сугроб, где и бросили машину.

В судебном заседании подсудимые вину в содеянном не признали, заявив, что лишь хотели заработать на перепродаже автомобиля.

Однако государственный обвинитель посредством грамотного представления и анализа доказательств убедила суд в обоснованности предъявленного обвинения.

В итоге суд приговорил каждого из подсудимых к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томская область участвует в федеральном отборе проектов по обращению с ТКО
В федеральном конкурсе победил проект томского поискового отряда
Томские ученые из Медицинского университета стали «Заслуженными врачами РФ»
Братья-разбойники осуждены в Томске к 7 годам 6 месяцам лишения свободы каждый
Выплаты по указу президента в Томской области получат около 150 тысяч семей с детьми
Более 70 прошлогодних раскопок устранено в Томске с начала мая
Не ниже МРОТ: с апреля минимальный размер больничных томичей вырос
В Томской области увеличился прожиточный минимум за I квартал 2020 года
Коронавирус в Томске, последние новости на 13 мая 2020 года: количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 294
В детских садах Томской области продолжают работу дежурные группы
Исследования томских ученых помогут экологическому освоению Арктики
Власти Томской области организовали спецрейсы и помогли студентам из Казахстана вернуться на родину
Пенсионеры в Томской области получают бесплатные продуктовые наборы
В Томске судом ограничен доступ к 13 интернет-страницам, предлагавшим продажу документов об образовании, паспортов и водительских удостоверений
Три томских НКО выиграли гранты Российского фонда культуры
Молодежные проекты Томского политеха получили грантовую поддержку почти на 4 миллиона рублей
Воспитанники томской цирковой студии стали победителями Международного конкурса «Планета талантов»
Вниманию томичей: правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Мошенники отдыха не знают: за минувшие выходные 20 жителей Томской области стали жертвами обмана
Жаркая погода: за выходные дни в лесах Томской области ликвидировано девять лесных пожаров
Сегодня в Томск из Якутии вернутся еще 24 вахтовика
Коронавирус в Томске: стало известно о 15 новых случаях заражения COVID-19
За минувшие праздники коммунальщики обработали дезраствором более 1000 домов Томска