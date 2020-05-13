2020-05-13T05:52:17+03:00
Общество

Выплаты по указу президента в Томской области получат около 150 тысяч семей с детьми

Пенсионный Фонд России уже принимает заявления на новые меры поддержки
Елена Реутова
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Томичи уже могут подать заявление на получение помощиТомичи уже могут подать заявление на получение помощиФото: из открытых источников
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Как мы уже рассказывали ранее, ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей с апреля по июнь смогут получить семьи, в которых есть дети до трех лет. Выплата предоставляется семьям, в которых после 1 апреля 2017 года был рожден или усыновлен первый ребенок.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с июня могут оформить семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня 2020 года.

Оформить выплаты можно до 1 октября.

- Обращаться можно по предварительной записи в клиентскую службу ПФР. Но лучше это сделать бесконтактным способом — через портал госуслуг. Ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей можно также оформить через личный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда, - пояснил управляющий отделением Пенсионного Фонда России по Томской области Дмитрий Мальцев. - В соответствии с указом президента, выплаты могут оформить семьи независимо от своего дохода, также эти средства не будут учитываться в доход семьи при определении права на другие меры поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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