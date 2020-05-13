Более 70 прошлогодних раскопок устранено в Томске с начала мая

13 Май 2020 2020-05-13T05:40:41+03:00

По состоянию на 12 мая открытыми числилось 573 раскопки 2019 года Фото: из открытых источников

Окончательно эта работа должна быть завершена до 26 июня

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Инспекторы «Санитарной милиции» составили реестр раскопок, проведенных в Томске в 2019 году. По состоянию на 12 мая, открытыми числятся 573 раскопки прошлого года. Из них на 294 работы вел «Томскводоканал», 193 - «ТомскРТС», 67 – «Горсети», 4 – «Ростелеком», 15 – прочие организации. Сложившиеся погодные условия позволили им приступить к ликвидации раскопок с конца апреля.

В первую декаду мая были устранены прошлогодние раскопки по 76 адресам. Остальные раскопки ресурсоснабжающим организациям предстоит закрыть до 26 июня этого года. Все раскопки ликвидируют согласно плану-графику восстановления благоустройства.

Инспекторы «Санитарной милиции» города ежедневно проверяют все стадии ведения коммунальных раскопок. По регламенту компании, производившие ремонт городских коммуникаций, обязаны восстановить асфальтовое покрытие, бордюры и газоны. Только после выполнения этого комплекса работ раскопка считается устраненной.

Также отмечается, что действующая раскопка должна быть огорожена, оснащена предупреждающими знаками. При ликвидации раскопки необходимо использовать асфальт того же типа, что ранее был уложен на дорожном полотне. Это позволяет предупредить деформацию дорожного покрытия в процессе последующей эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU