2020-05-13T05:40:41+03:00
Недвижимость

Более 70 прошлогодних раскопок устранено в Томске с начала мая

Окончательно эта работа должна быть завершена до 26 июня
Елена Реутова
Поделиться:
По состоянию на 12 мая открытыми числилось 573 раскопки 2019 годаПо состоянию на 12 мая открытыми числилось 573 раскопки 2019 годаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Инспекторы «Санитарной милиции» составили реестр раскопок, проведенных в Томске в 2019 году. По состоянию на 12 мая, открытыми числятся 573 раскопки прошлого года. Из них на 294 работы вел «Томскводоканал», 193 - «ТомскРТС», 67 – «Горсети», 4 – «Ростелеком», 15 – прочие организации. Сложившиеся погодные условия позволили им приступить к ликвидации раскопок с конца апреля.

В первую декаду мая были устранены прошлогодние раскопки по 76 адресам. Остальные раскопки ресурсоснабжающим организациям предстоит закрыть до 26 июня этого года. Все раскопки ликвидируют согласно плану-графику восстановления благоустройства.

Инспекторы «Санитарной милиции» города ежедневно проверяют все стадии ведения коммунальных раскопок. По регламенту компании, производившие ремонт городских коммуникаций, обязаны восстановить асфальтовое покрытие, бордюры и газоны. Только после выполнения этого комплекса работ раскопка считается устраненной.

Также отмечается, что действующая раскопка должна быть огорожена, оснащена предупреждающими знаками. При ликвидации раскопки необходимо использовать асфальт того же типа, что ранее был уложен на дорожном полотне. Это позволяет предупредить деформацию дорожного покрытия в процессе последующей эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томская область участвует в федеральном отборе проектов по обращению с ТКО
В федеральном конкурсе победил проект томского поискового отряда
Томские ученые из Медицинского университета стали «Заслуженными врачами РФ»
Братья-разбойники осуждены в Томске к 7 годам 6 месяцам лишения свободы каждый
Выплаты по указу президента в Томской области получат около 150 тысяч семей с детьми
Более 70 прошлогодних раскопок устранено в Томске с начала мая
Не ниже МРОТ: с апреля минимальный размер больничных томичей вырос
В Томской области увеличился прожиточный минимум за I квартал 2020 года
Коронавирус в Томске, последние новости на 13 мая 2020 года: количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 294
В детских садах Томской области продолжают работу дежурные группы
Исследования томских ученых помогут экологическому освоению Арктики
Власти Томской области организовали спецрейсы и помогли студентам из Казахстана вернуться на родину
Пенсионеры в Томской области получают бесплатные продуктовые наборы
В Томске судом ограничен доступ к 13 интернет-страницам, предлагавшим продажу документов об образовании, паспортов и водительских удостоверений
Три томских НКО выиграли гранты Российского фонда культуры
Молодежные проекты Томского политеха получили грантовую поддержку почти на 4 миллиона рублей
Воспитанники томской цирковой студии стали победителями Международного конкурса «Планета талантов»
Вниманию томичей: правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Мошенники отдыха не знают: за минувшие выходные 20 жителей Томской области стали жертвами обмана
Жаркая погода: за выходные дни в лесах Томской области ликвидировано девять лесных пожаров
Сегодня в Томск из Якутии вернутся еще 24 вахтовика
Коронавирус в Томске: стало известно о 15 новых случаях заражения COVID-19
За минувшие праздники коммунальщики обработали дезраствором более 1000 домов Томска