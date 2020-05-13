Не ниже МРОТ: с апреля минимальный размер больничных томичей вырос

13 Май 2020 2020-05-13T05:05:16+03:00

Больничный в размере МРОТ смогут получить даже сотрудники с минимальным стажем Фото: из открытых источников

Это правило будет действовать до конца года

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С 1 апреля 2020 года в законодательство введено новшество, улучшающее условия оплаты больничных для граждан, имеющих невысокую зарплату или небольшой стаж работы.

По общему правилу, как и прежде, официально работающие граждане, которые имеют стаж 8 лет и более лет, получают пособие за каждый день временной нетрудоспособности (заболевания или травмы): 100% от среднего заработка; при стаже от 5 до 8 лет - 80%; до 5 лет - 60% .

- С 1 апреля по 31 декабря 2020 года Федеральным законом от 01.04.2020 N 104-ФЗ устанавливается особый порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности. Оно должно быть не менее 1 МРОТ в месяц – это 12130 рублей. Начислять пособия в особом порядке необходимо не всем сотрудникам, а тем, у кого пособия получились бы менее 1 минимального размера оплаты труда в пересчете за полный месяц – обычно это сотрудники, которые имеют небольшой стаж работы или невысокую заработную плату, - пояснили в Томском региональном отделении Фонда социального страхования.

Чтобы узнать размер дневного пособия по больничному, необходимо МРОТ разделить на количество календарных дней в месяце, на который приходится больничный. Полученное число необходимо умножить на количество календарных дней временной нетрудоспособности.

При этом в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты, МРОТ для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется с учётом этих коэффициентов. В Томской области это 1,3 и 1,5 (для северных районов).

Если сотрудник работает на условиях неполного рабочего времени, пособие будет рассчитано пропорционально продолжительности его рабочего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU