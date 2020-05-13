2020-05-13T04:42:03+03:00
Экономика

В Томской области увеличился прожиточный минимум за I квартал 2020 года

На душу населения приходится в среднем около 11,5 тысячи рублей
Антонина Ленская
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Прожиточный минимум в России – это условная величина, нужная для статистического учета.Прожиточный минимум в России – это условная величина, нужная для статистического учета.Фото: из открытых источников
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о величине прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2020 года по основным социально-демографическим группам. По региону эта сумма составит в среднем 11 528 руб., что на 388 руб. больше, чем в IV квартале 2019 года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 12 234 руб., для пенсионеров – 9 310 руб., для детей – 12 115 руб.

Статистический показатель рассчитывается отдельно и по группам территорий. Так, для северной части Томской области в I квартале текущего года сумма составит 12 502 руб. (сюда входят городской округ Стрежевой, город Кедровый, Александровский, Каргасокский, Верхнекетский, Колпашевский, Парабельский, Молчановский, Чаинский, Тегульдетский, Кривошеинский и Бакчарский районы). В оставшихся муниципальных образованиях (Первомайский, Асиновский, Зырянский, Шегарский, Кожевниковский и Томский районы, город Томск, ЗАТО Северск) на душу населения приходится 11 316 руб.

Как сказано в документе, распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Для справки: по итогам I квартала 2019 года прожиточный минимум в Томской области вырос с 10 595 до 11 370 руб. Спустя три месяца его размер увеличился до 11 694 рублей, а к концу года вновь снизился – до 11 140 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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