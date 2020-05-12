Коронавирус в Томске, последние новости на 13 мая 2020 года: количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 294

12 Май 2020 2020-05-12T21:05:51+03:00

Число заболевших коронавирусом в регионе приближается к трем сотням Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 13 мая 2020 года

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На сегодня, 13 мая, в Томской области зафиксировано 294 случая инфицирования COVID-19. Из них 15 выявлено вчера.

У 13 новых заболевших клинических симптомов нет, они изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением. Два человека госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска, один из них имеет симптомы ОРВИ, второй пациент без симптомов, но входит в группу риска по возрасту.

Лечение в стационарах проходят 107 пациентов с COVID-19. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся шесть человек: двое на масочной подаче кислорода, четверо подключены к аппаратам ИВЛ (инвазивная вентиляция легких).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 223 человека. У 59 вахтовиков, прибывших из Чаянды (Якутия) подтвержден коронавирус; девять человек с симптомами ОРВИ переведены на лечение в больницу № 3, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление четырех человек.

Также вчера из Якутии прибыл еще один самолет с 24 вахтовиками на борту.

По прибытию в обязательном порядке у всех были взяты повторные ПЦР-тесты. Все прилетевшие размещены на 14-дневный карантин в обсерваторы.

За сутки взято на исследование 526 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 28535 исследований.

В Томской области зарегистрировано 294 случая заболевания коронавирусом: 223 на лечении, 67 выздоровели, четверо умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU