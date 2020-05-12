2020-05-12T14:28:22+03:00
Умный город

Исследования томских ученых помогут экологическому освоению Арктики

В издании книги активно участвовали сотрудники Томского госуниверситета
ИГОРЬ ТЮРИН
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Арктика - богатство человечестваАрктика - богатство человечестваФото: из открытых источников
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В издательстве Nova Science Publishers (США) вышла книга «Арктика. Актуальные вопросы и вызовы» («The Arctic. Current Issues and Challenges»). Результаты исследований, изложенные авторами из России, Франции, Норвегии, Финляндии и Канады, способствуют пониманию масштабных климатических изменений, происходящих в Арктике и выступающих отправной точкой для трансформации природных процессов на всей планете.

Редакторами издания выступили Олег Покровский – ученый ТГУ и Университета Тулузы (Франция), Сергей Кирпотин – директор Центра превосходства ТГУ «БиоКлимЛанд» и Александр Малов – ведущий научный сотрудник Федерального центра комплексных исследований Арктики РАН (Архангельск, Россия).

В книге рассматривается широкий круг экологических, социальных и экономических вопросов, связанных с Арктикой. В 14-ти главах представлены современные обзоры по проблемам коренных общин, изменению климата, политическим аспектам, реализации крупных проектов.

Значительное внимание уделено природным ресурсам, мониторингу окружающей среды и оценке проблем загрязнения Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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