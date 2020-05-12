В Томске судом ограничен доступ к 13 интернет-страницам, предлагавшим продажу документов об образовании, паспортов и водительских удостоверений

12 Май 2020 2020-05-12T13:31:56+03:00

Фальшивая ксива - ходовой товар в определенных кругах Фото: из открытых источников

Борьба с интернет-мошенниками в регионе продолжается

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Прокуратура г. Томска на постоянной основе осуществляет мониторинг сети «Интернет».

По результатам такого мониторинга выявлено 13 интернет-сайтов, на которых размещена информация о возможности приобретения за плату в обход установленной законом процедуры поддельных документов об образовании, паспортов гражданина Российской Федерации и водительских удостоверений.

Закон запрещает распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом подделка официального документа, предоставляющего права, а также использование заведомо подложных документов образуют составы преступлений, предусмотренных ч.ч.1,3 ст.327 УК РФ.

Прокуратура города направила в суд административное исковое заявление с требованием признать размещенную на указанных интернет-сайтах информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Сегодня требования прокуратуры судом удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU