2020-05-12T11:39:52+03:00
Происшествия

Мошенники отдыха не знают: за минувшие выходные 20 жителей Томской области стали жертвами обмана

Всего граждане передали мошенникам более 825 000 рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Для жуликов праздников нет - всегда работаДля жуликов праздников нет - всегда работаФото: из открытых источников
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В Томской области увеличивается количество дистанционных мошенничеств, связанных с хищением денежных средств у граждан с использованием телекоммуникационных средств связи.

В общей сложности граждане передали мошенникам более 825 000 рублей. Жертвами криминальных деяний стали 12 женщин и 8 мужчин. Все потерпевшие в возрасте от 17 до 66 лет. В девяти случаях пострадавшие стали жертвами «телефонных» мошенников, в том числе представившихся сотрудниками банков, пять человек лишились своих денег осуществляя куплю-продажу в сети Интернет, трое стали жертвами мошенников в социальных сетях, одна потерпевшая оплатила несуществующие бонусы и еще одна доверилась ранее не знакомой девушке, которая воспользовалась её «мобильным банком».

Полиция призывает граждан быть предельно внимательными при электронном переводе своих сбережений, постараться исключить безналичные переводы при осуществлении покупок в сети Интернет. Ни при каких обстоятельствах не сообщать незнакомым людям, в том числе по телефону, персональные данные, реквизиты банковских карт, защитный коды на оборотной стороне, а также коды подтверждения операций, пришедших Вам посредством SMS-сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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