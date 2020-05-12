Сегодня в Томск из Якутии вернутся еще 24 вахтовика
Сегодня в Томскую область из Якутии прибывает еще один самолет с 24 вахтовиками на борту.
- Из Чаяндинского месторождения в регион прибывают вахтовики — жители Томской области, имеющие отрицательные результаты анализов на коронавирус. По прибытию в обязательном порядке у всех мы возьмем повторные ПЦР-тесты. Все прибывающие вахтовики сразу размещаются на 14-дневный карантин в обсерваторы, - рассказал заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.
Напомним, на прошлой неделе в Томск из Якутии вернулись 196 рабочих, у 59-ти из них обнаружен коронавирус.
Также в оперштабе рассказали о том, где заразились томичи, у которых COVID-19 был выявлен сегодня.
- По трем случаям работают эпидемиологи, причина заражения пока не выявлена. Источниками инфицирования остальных стали контакты с ранее заболевшими, - уточнил Иван Деев.
У 13 заболевших клинических симптомов нет, они изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением. Два человека госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска, один из них имеет симптомы ОРВИ, второй пациент без симптомов, но входит в группу риска по возрасту.
ИСТОЧНИК KP.RU