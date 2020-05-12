Сегодня в Томск из Якутии вернутся еще 24 вахтовика

12 Май 2020 2020-05-12T11:15:38+03:00

В обсерватор вахтовиков отвезут прямо с летного поля Фото: из открытых источников

Они будут отправлены на 14-дневный карантин в обсерватор

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Сегодня в Томскую область из Якутии прибывает еще один самолет с 24 вахтовиками на борту.

- Из Чаяндинского месторождения в регион прибывают вахтовики — жители Томской области, имеющие отрицательные результаты анализов на коронавирус. По прибытию в обязательном порядке у всех мы возьмем повторные ПЦР-тесты. Все прибывающие вахтовики сразу размещаются на 14-дневный карантин в обсерваторы, - рассказал заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

Напомним, на прошлой неделе в Томск из Якутии вернулись 196 рабочих, у 59-ти из них обнаружен коронавирус.

Также в оперштабе рассказали о том, где заразились томичи, у которых COVID-19 был выявлен сегодня.

- По трем случаям работают эпидемиологи, причина заражения пока не выявлена. Источниками инфицирования остальных стали контакты с ранее заболевшими, - уточнил Иван Деев.

У 13 заболевших клинических симптомов нет, они изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением. Два человека госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска, один из них имеет симптомы ОРВИ, второй пациент без симптомов, но входит в группу риска по возрасту.

ИСТОЧНИК KP.RU