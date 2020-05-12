2020-05-12T10:17:50+03:00
Коронавирус Covid-19

За минувшие праздники коммунальщики обработали дезраствором более 1000 домов Томска

Больше всего многоэтажек продезинфицировано в Советском районе
Алиса Селезнева
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Уборка с применением дезинфектантов поможет остановить распространение коронавирусаУборка с применением дезинфектантов поможет остановить распространение коронавирусаФото: из открытых источников
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8-11 мая в Томске продолжались мероприятия по обработке мест общего пользования в многоквартирных домах дезинфицирующим средством, безопасным для людей и животных. Сотрудниками управляющих компаний и ТСЖ производилась санитарная обработка входных групп, почтовых ящиков, подоконников, лестничных маршей, кабин лифтов и кнопок домофонов. – В Советском районе дезинфекция проведена в 722 МКД, в Кировском районе – 126, в Ленинском районе – 131, в Октябрьском районе –316. – сообщила сегодня пресс-служба- мэрии.

Отмечается, что дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах, а также общественных пространств, салонов общественного транспорта и элементов улично-дорожной сети будет продолжатся до нормализации эпидемиологической обстановки.

По всем вопросам, связанным с режимом повышенной готовности в городе и мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, включая дезинфекцию домов, томичи могут звонить на «горячие линии», указанные на официальном сайте администрации Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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