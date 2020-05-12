На станции Томск-II мужчина, уснувший на рельсах, попал под поезд

12 Май 2020 2020-05-12T09:29:04+03:00

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Происшествие случилось поздним вечером, 12 мая, в районе железнодорожной станции Томск-II

- В дежурную часть Томского линейного отдела (ЛО) МВД России поступило сообщение о травмировании мужчины на станции Томск-2. Около 23.30 для предотвращения наезда на человека машинист электропоезда применил экстренное торможение, но травмирования предотвратить не удалось. Сотрудники транспортной полиции установили, что 45-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения уснул рядом с железнодорожными путями. Машинист подал звуковой сигнал, на который мужчина никак не отреагировал. В результате наезда у пострадавшего оказались ампутированы обе голени. – сообщает Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

В настоящее время пострадавший госпитализирован в одно из лечебных учреждений Томска, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU