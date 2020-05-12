«Второй хлеб»: аграрии Томской области приступили к посадке картофеля

12 Май 2020 2020-05-12T08:58:34+03:00

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- За минувшие выходные три хозяйства Томского района: «Заречное», сельхозпредприятие и ферма «Колпаков» посадили 65 гектаров картофеля. – сообщила сегодня пресс- служба областной администрации.

-Также в регионе активными темпами продолжается сев яровых зерновых и зернобобовых (на сегодня, 12 мая, засеяно 67,2 тыс. га или 45,7% от плана), рапса (7 тыс. га), моркови (150,6 га), льна-долгунца (420 га), льна масличного (408 га) и однолетних трав (3,05 га). В Томском районе аграрии засеяли 6 га свеклой, сельхозпредприятия Асиновского, Кожевниковского и Шегарского районов уже приступили к подсеву и севу многолетних трав (405 га).- говорится в сообщении.

В общей сложности, к посевной кампании приступили 94 сельхозпредприятия Томской области, большая их часть (84 хозяйства) ведут сев яровой пшеницы, овса и ячменя.

Ранее сообщалось, что на поддержку агропромышленного комплекса из регионального и федерального бюджетов в 2020 году будет направлено свыше полутора миллиардов рублей

В том числе, на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности, плодородия и качества почв в 2020 году поступит 118 миллионов рублей – на 9 миллионов больше, чем в 2019-м. Данные субсидии пойдут на возмещение части затрат при выращивании зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, а также картофеля, овощей открытого грунта и органической продукции. Фермерам в 2020 году будет оказана поддержка на общую сумму почти 117 миллионов рублей (в 2019 году – 96,6 миллиона). На развитие молочного производства томские аграрии в этом году получат 454 миллиона рублей.

Системная и адресная поддержка сельхозпроизводителей, фермеров и кооперативов позволяет создавать в глубинке новые рабочие места, выпускать больше доступных и качественных продуктов для жителей Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU