Томичка заплатила более 100 тыс. рублей, чтобы ее фамилию убрали из открытой базы должников

12 Май 2020 2020-05-12T07:56:00+03:00

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Томичка задолжала банку 111 тыс. рублей, еще более 7 тыс. рублей составил исполнительский сбор за неисполнение судебного решения в добровольный срок.

Судебные приставы обратили взыскание на ее банковские счета, однако денежных средств на них не оказалось. Запрос в Пенсионный фонд также не дал положительного ответа – женщина нигде не трудоустроена и, соответственно, не имеет дохода, который позволил бы постепенно погасить долг.

С целью проверки имущественного состояния приставы неоднократно приходили на адрес проживания гражданки, но двери им не открывали.

-Пристав установила, что женщина сменила фамилию, после чего в исполнительное производство были внесены изменения. Спустя некоторое время должница сама вышла на связь, пояснив, что намерена оплатить задолженность. Женщина обратила внимание на свою фамилию в «Банке данных исполнительных производств» на сайте Управления, где она числится должником. Вскоре гражданка погасила всю сумму долга, объяснив свое решение нежеланием видеть свои данные на интернет-сервисе. – сообщает пресс - служба УФССП по Томской области.

Напомним, раздел «Банк данных исполнительных производств» размещен на сайте http://r70.fssprus.ru/. Он пользуется популярностью не только у граждан, которые хотят узнать о своих долгах, но и является одним из инструментов работы банковских служащих и руководителей организаций для определения платежеспособности граждан при заключении гражданско-правовых договоров, при проведении операций с денежными средствами. Например, банк может отказать должнику в оформлении кредита, а работодатель – в трудоустройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU