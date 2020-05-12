2020-05-12T07:14:32+03:00
Общество

Более 6 тысяч нарушений зафиксировали системы видеофиксации в Томской области за неделю

Большинство из них связано с нарушением скоростного режима
Елена Реутова
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Главная цель фиксации нарушений - безопасность на дорогахГлавная цель фиксации нарушений - безопасность на дорогахФото: из открытых источников
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За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации в Томской области зафиксировано 6300 нарушений правил дорожного движения, 4466 из которых - нарушения скоростного режима.

- Основная цель использования приборов видеофиксации - обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма, - отмечают в региональном УМВД. - После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа.

Сотрудники полиции напоминают, что срок, в течение которого лицо, привлеченное к ответственности, может произвести уплату 50% от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении. По истечении указанного срока уплата административного штрафа производится в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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