Более 6 тысяч нарушений зафиксировали системы видеофиксации в Томской области за неделю

12 Май 2020 2020-05-12T07:14:32+03:00

Большинство из них связано с нарушением скоростного режима

Изменить размер текста: A A

За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации в Томской области зафиксировано 6300 нарушений правил дорожного движения, 4466 из которых - нарушения скоростного режима.

- Основная цель использования приборов видеофиксации - обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма, - отмечают в региональном УМВД. - После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа.

Сотрудники полиции напоминают, что срок, в течение которого лицо, привлеченное к ответственности, может произвести уплату 50% от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении. По истечении указанного срока уплата административного штрафа производится в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU