Четвертый случай COVID-19 зафиксирован в Северске

12 Май 2020 2020-05-12T06:25:23+03:00

Вчера в регионе было зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 - 69 Фото: из открытых источников

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Как стало известно вчера, 11 мая, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Северске увеличилось до четырех человек.

- Двое госпитализированы в инфекционное отделение ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, заболевание у них протекает в лёгкой форме. Двое, без признаков заболевания, находятся под медицинским наблюдением на дому,- сообщили в пресс-службе ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России.

Кроме того, в инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России наблюдается один пациент с подозрением на COVID-19.

Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Томской области при этом достигло 279.

ИСТОЧНИК KP.RU