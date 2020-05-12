Четвертый случай COVID-19 зафиксирован в Северске
Как стало известно вчера, 11 мая, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Северске увеличилось до четырех человек.
- Двое госпитализированы в инфекционное отделение ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, заболевание у них протекает в лёгкой форме. Двое, без признаков заболевания, находятся под медицинским наблюдением на дому,- сообщили в пресс-службе ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России.
Кроме того, в инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России наблюдается один пациент с подозрением на COVID-19.
Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Томской области при этом достигло 279.
ИСТОЧНИК KP.RU