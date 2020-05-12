2020-05-12T06:01:20+03:00
Недвижимость

Около 40 тысяч квадратных метров тротуаров отремонтируют в Томске

Работы выполняют в рамках комплексного ремонта магистралей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Елена Реутова
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В минувшие выходные рабочие приступили к замене тротуаров на ул. Артема, Елизаровых и КосареваВ минувшие выходные рабочие приступили к замене тротуаров на ул. Артема, Елизаровых и КосареваФото: из открытых источников
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До конца благоустроительного сезона в Томске отремонтируют 40 тыс. кв. м тротуаров. Так, накануне ремонтные бригады приступили работам на участках ул. Косарева, Артема и Елизаровых.

Они демонтировали асфальтовое покрытие, отсыпали пространство щебнем для будущей укладки асфальта и устанавливали поребрики. По ул. Елизаровых и Артема укладывали тротуарную плитку. Всего за прошедшие сутки уложили декоративную плитку на 500 кв. м, на 200 метрах установили поребрики, на 30 м – бордюрные камни.

Новые тротуары появятся и на других улицах областного центра: ремонтные бригады выйдут на участки ул. Пушкина, Пролетарской, Усова, пл. Соляной, пер. Нечевского и др.

Ежегодно из бюджета разного уровня выделяются средства на приведение в порядок пешеходных пространств. Так, в прошлом году ремонт провели на 30 тыс. кв. м тротуаров на участках пр. Ленина, ул.Б. Подгорной, Дальне-Ключевской, Усова, Красноармейской и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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