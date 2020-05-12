Юбилейные Кирилло-Мефодиевские чтения в Томской области пройдут онлайн

12 Май 2020 2020-05-12T05:04:13+03:00

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Сегодня, 12 мая, в Томской области стартуют XXX Кирилло-Мефодиевские чтения. В этом году они пройдут в дистанционном формате. При этом в широкой дистанционной и конкурсной программах чтений смогут принять участие все желающие.

- Юбилейные мероприятия чтений в этом году будут посвящены обсуждению исторической значимости Дней славянской письменности и культуры в Томске для развития нравственного и ценностного потенциала томичей. Особое внимание в программе юбилейных чтений будет, конечно, уделено знаменательной дате – 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – сообщил секретарь оргкомитета чтений Андрей Труш.

Ежедневно на сайте чтений будет выкладываться программа дня с активными ссылками на многочисленные дистанционные конференции, секции, конкурсы и трансляции культурных творческих мероприятий.

Завершится юбилейная программа осенью массовыми очными мероприятиями. Планируется провести торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные чествованию исторического наследия Кирилла и Мефодия.

ИСТОЧНИК KP.RU